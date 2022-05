Travailleurs de tous les pays, ennuyez-vous! – Mon travail n’a aucun sens. Qu’est-ce que je fous ici? Vous ne trouvez plus aucun sens à votre job? Vous êtes probablement victimes du nouveau mal du siècle: le brown-out, ou syndrome de la démission dans sa tête. Jocelyn Rochat

Au travail, un brown-out désigne cet écartèlement entre le bénéfice retiré de son salaire et cette impression de mener des tâches contre-productives ou absurdes. (Photo d’illustration) WWW.PLAINPICTURE.COM

La nouvelle maladie du désengagement au travail a bien prospéré durant la pandémie de coronavirus. Le brown-out, que l’on peut traduire par «qu’est-ce que je fous ici?» se répand sournoisement et largement. Notamment parce que ses symptômes sont plus difficiles à diagnostiquer que les épidémies précédentes, le burn-out et le bore-out.