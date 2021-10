Essai féministe – Mona Chollet vole au secours de l’amour hétérosexuel L’essayiste genevoise analyse comment la culture patriarcale gangrène l’harmonie amoureuse entre homme et femme. Touffu et convaincant. Jérôme Estebe

Mona Chollet autopsie les relations amoureuses entre homme et femme, gangrenées par la culture patriarcale. DeuxPlusQuatre

Mona Chollet croit en l’amour entre un homme et une femme. Le grand et bel amour, qui dure une vie, dans la sérénité, réciprocité et le respect mutuel. Mona Chollet est à la fois féministe et, oui, fleur bleue. Elle l’assume. «L’amour me donne le sentiment d’augmenter un grand coup la flamme sous le chaudron de la vie, au point de la dilater, de la densifier, un peu comme le fait l’écriture», s’exalte l’essayiste et journaliste genevoise dans la préface de son nouveau livre. L’ouvrage se nomme «Réinventer l’amour» et, après le succès mondial de son ouvrage précédent «Sorcières», il caracole depuis des semaines aux sommets des meilleures ventes.