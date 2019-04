Saisie de 167 cornes de rhinocéros

La police sud-africaine a annoncé dimanche avoir saisi 167 cornes de rhinocéros, destinées aux marchés asiatiques. Elle a arrêté deux personnes dans la province du Nord-Ouest.

Il s'agit d'une des plus importantes saisies jamais effectuées dans le pays, selon le porte-parole des Hawks (Faucons), l'unité d'élite de la police sud-africaine. Les deux suspects, âgés de 57 et 61 ans, ont été arrêtés samedi, à bord de leur véhicule, dans la région d'Hartbeespoort.

#sapsHQ Operation by Hawks, Special Task force, Tracker SA & Vision Tactical landed the 2 suspects behind bars after information surfaced that a vehicle that from a coastal province was carrying a considerable number of rhino horns. #RhinoPoaching TM

https://t.co/PICT44ejmc pic.twitter.com/WT1axeYMti