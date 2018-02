120 artistes nord-coréens en route pour le Sud

Environ 120 artistes nord-coréens en manteau rouge et chapeau de fourrure ont pris le chemin de la Corée du Sud où ils doivent se produire à l'occasion des jeux Olympiques, ont annoncé mardi les médias officiels du Nord.

L'agence officielle nord-coréenne KCNA a indiqué que le groupe d'artistes nord-coréens, emmené par Hyon Song-Wol, meneuse de l'Orchestre Samjiyon à laquelle on prêta une liaison avec le leader Kim Jong-Un, avait quitté Pyongyang la veille. «La troupe d'artistes ira en train à Wonsan et visitera la Corée du Sud à bord du navire Mangyongbon 92 », a précisé l'agence. Ce ferry est attendu mardi soir au port de Mukho, dans la ville de Donghae, dans l'est de la Corée du Sud, à une heure de route des sites olympiques de Pyeongchang.

Une photo diffusée par KCNA montre des dizaines de femmes vêtues d'un même manteau d'hiver rouge, portant un chapeau de fourrure brun foncé et une écharpe en fourrure, marchant deux par deux avec une valise rouge dans une gare de Pyongyang. Parmi les responsables du régime les saluant, figure notamment Kim Yo-Jong, la petite soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, récemment entrée au puissant politburo du parti unique.

La troupe d'artistes nord-coréens doit donner deux spectacles, le premier à Gangneung jeudi et le second au Théâtre national de Corée à Séoul le 11 février.

Pop nord-coréenne

Le groupe est emmené par Hyon Song-Wol qui est surtout connue pour avoir été la figure de proue du groupe de pop nord-coréenne entièrement féminin Moranbong. Cette formation de dix membres a bouleversé la scène nord-coréenne avec ses interprétations de succès occidentaux comme «My Way» ou la chanson-titre du film «Rocky», joués sur des violons électriques.

La venue de cette délégation s'inscrit dans le cadre de la spectaculaire «détente» que les jeux d'hiver de Pyeongchang (9-25 février) ont permis d'amorcer entre les deux camps, après deux années de forte tension sur la péninsule en raison des programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang.

Pendant des mois, le Nord a superbement ignoré les invitations du Sud à participer à des JO que Séoul vend de longue date comme les «Jeux de la Paix». Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a surpris tout le monde le 1er janvier en annonçant qu'il pourrait envoyer au Sud une délégation olympique.

Cela a déclenché un intense processus diplomatique qui a débouché sur un accord prévoyant, entre autres démonstrations d'amitiés, un défilé ensemble sous une même bannière à la cérémonie d'ouverture ou encore une équipe féminine commune en hockey sur glace, une première en 27 ans. Mais le rapprochement est allé au-delà du domaine sportif, Nord et Sud ayant en effet décidé que des «pom-pom girls» et des artistes du Nord seraient du voyage. (afp/nxp)