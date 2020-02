Au moins 13'000 migrants aux portes de l'Europe

Quelque 13'000 migrants ont afflué au long de la frontière gréco-turque à la suite des menaces lancées par le président turc Recep Tayyip Erdogan de laisser sortir les réfugiés voulant se rendre en Europe, a annoncé samedi l'ONU.

«Au moins 13'000 personnes sont présentes le long des 212 km de la frontière», selon l'Organisation internationale des migrations (OIM). L'agence de l'ONU précise que parmi les migrants se trouvent «des familles avec de jeunes enfants». L'agence de l'ONU a indiqué que ses équipes suivaient le mouvement de population depuis Istanbul et fournissaient de l'aide aux plus vulnérables d'entre eux.

«Les équipes qui travaillent le long de la frontière de 212 kilomètres entre la Turquie et la Grèce (...) ont décompté 13'000 personnes rassemblées aux points d'entrée officiels de la frontière à Pazarkule et Ipsala, ainsi qu'en d'autres endroits», a précisé l'OIM, ajoutant que les groupes comprenaient «de plusieurs douzaines à plus de 3000 personnes».

???? At least 13,000 migrants including families with young children are facing another night of near-freezing conditions along the Turkish-Greek border. pic.twitter.com/89Z7ZQTOEs