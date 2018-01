13 singes patas meurent dans un incendie

Les treize singes patas d'un parc safari du sud de l'Angleterre sont morts dans un incendie accidentel mardi, ont indiqué le parc animalier et les pompiers, dix jours après un feu au zoo de Londres.

«Dans les premières heures du mardi 2 janvier, un feu s'est déclaré dans la maison des singes patas», a indiqué le Woburn Safari Park dans un communiqué. «Les membres du personnel et les pompiers se sont rendus sur place mais, au grand désarroi de tout le monde dans le parc, aucun des treize animaux n'a pu être sauvé», a-t-il ajouté.

Thirteen monkeys have died in a fire at Woburn Safari Park. ???? https://t.co/CM8GgYm14Z pic.twitter.com/x04TzuIA72