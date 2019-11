19 ans de prison pour un ex-agent de la CIA

Un ancien agent de la CIA ayant potentiellement causé il y a plusieurs années l'effondrement spectaculaire du réseau de l'agence américaine de renseignement en Chine a été condamné vendredi à 19 ans de prison. Il était accusé d'espionnage au profit de Pékin.

Jerry Chun Shing Lee, un ancien militaire naturalisé américain, avait rejoint en 1994 la Central Intelligence Agency (CIA), qu'il a quittée en 2007 pour s'installer à Hong Kong. Selon un communiqué du ministère américain de la Justice, des agents du renseignement chinois l'ont approché trois ans plus tard pour lui proposer une importante somme d'argent, et de «prendre soin de lui à vie en échange de sa collaboration».

Des agents du FBI, la police fédérale américaine, ont découvert en 2012 dans un bagage de Jerry Chun Shing Lee des carnets comportant des noms, des contacts et d'autres informations sur des employés et des informateurs de la CIA, comme les adresses d'abris clandestins. Mais il n'a été arrêté que six ans plus tard, en janvier 2018, sans que les autorités ne précisent pourquoi il avait fallu autant de temps avant que l'ancien agent puisse être inculpé.

«Jerry Chun Shing Lee a trahi son pays par cupidité et a mis ses anciens collègues en danger. Sa peine d'aujourd'hui est à la hauteur de la gravité de sa trahison et de son crime», a déclaré vendredi Timothy Slater, un dirigeant du FBI.

«Un message fort»

Cette affaire pourrait être liée à l'effondrement soudain du réseau de la CIA en Chine entre 2010 et 2012. Le «New York Times» avait rapporté en 2017 que les Chinois avaient tué pendant cette période «au moins une douzaine» d'informateurs de la CIA en Chine et emprisonné au moins six autres.

Jerry Chun Shing Lee est le troisième Américain condamné cette année pour espionnage au profit de Pékin. Un autre ancien membre de la CIA, Kevin Mallory, et un ancien agent du renseignement militaire américain, Ron Rockwell Hansen, avaient respectivement écopé, en mai et septembre, de 20 et 10 ans de prison.

Ces jugements, a commenté le ministre adjoint de la Justice chargé des questions de sécurité nationale, John Demers, «devraient envoyer un message fort» aux agents du renseignement américains actuels ou passés: «Soyez conscients d'être ciblés par le gouvernement chinois et que si vous nous trahissez, la justice vous en fera payer le prix». (ats/nxp)