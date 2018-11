1re vague de migrants de la «caravane» à Mexico

Plus de 1000 migrants, qui font partie de la «caravane» de marcheurs qui ont quitté l'Amérique centrale avec l'intention de rallier les Etats-Unis, sont arrivés dimanche à Mexico. Ils ont été installés dans un stade municipal.

https://t.co/NYmazXdSo2 First wave of Central American migrants arrive in Mexico City: The first Central American migrants from a caravan traveling through Mexico tow... — Paloma Jones (@palomajones1608) 5 novembre 2018

Mexico City is setting up a baseball stadium to house the caravan. Hundreds of people are already arriving. pic.twitter.com/CZVX5uqoTf — martha pskowski (@psskow) 4 novembre 2018

Quatre semaines après avoir quitté la violence et la récession dans leur pays d'origine, ces migrants, principalement venus du Honduras, se trouvent désormais à un peu plus de 800 km du point légal d'accession le plus proche, situé au Texas.

«Nous sommes prêts à aller aux Etats-Unis, pour vivre le rêve américain!», a lancé Mauricio Mancilla, qui a voyagé avec son fils de six ans de la ville hondurienne de San Pedro Sula. Des milliers d'autres traversaient en groupe dimanche l'Etat de Veracruz, ont rapporté des médias locaux.

«Une invasion»

«C'est un véritable exode, sans précédent», a estimé Alejandro Solalinde, un prêtre catholique qui milite pour les droits des migrants.

A quelques jours des élections de mi-mandat, le président américain Donald Trump, cherchant à mobiliser son électorat, a durci le ton sur l'immigration après avoir déployé plusieurs milliers de soldats à la frontière mexicaine pour barrer la route aux migrants.

«Les démocrates veulent inviter caravane après caravane de clandestins à déferler sur notre pays», a encore tonné dimanche le républicain milliardaire. «C'est une invasion. Je me fiche de ce que disent les faux médias, c'est une invasion de notre pays».

Les autorités mexicaines ont annoncé samedi avoir étudié près de 2800 demandes d'asile et avoir débouté plus de 1100 migrants venus d'Amérique centrale. (ats/nxp)