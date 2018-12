29 morts dans l'attaque d'un ministère à kaboul

Au moins 25 personnes ont été tuées lundi à Kaboul dans l'explosion d'une voiture piégée suivie de l'attaque d'un complexe gouvernement, a annoncé un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur.

Vingt personnes ont aussi été blessées dans cet assaut qui a duré plusieurs heures et s'est achevé avec la mort des quatre assaillants, a ajouté le porte-parole, Najib Danish.

Plusieurs assaillants sont entrés dans ce complexe qui abrite des bâtiments des ministères des Travaux publics et du Travail et des Affaires sociales, a expliqué Nasrat Rahimi, porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur. Une deuxième explosion a suivi celle de la voiture piégée, selon un autre porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish.

Au moins quatre personnes ont été blessées, a de son côté dit un porte-parole du ministère de la Santé, Wahid Majroh. L'une d'entre elles souffrait de plusieurs fractures après avoir sauté du troisième étage d'un bâtiment pour fuir, a raconté un correspondant de l'AFP présent dans un hôpital. Deux autres ont été atteintes par des éclats de verre.

Selon une source des services de sécurité interrogée par l'AFP, les assaillants ont réussi à pénétrer dans un bureau du ministère du Travail et des Affaires sociales. On ignorait si des employés s'y trouvaient encore.

Pas de revendication

Cette attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. C'est la plus importante depuis le 28 novembre, lorsque les talibans avaient fait exploser une voiture piégée devant le complexe abritant la société de sécurité britannique G4S, provoquant la mort de 10 personnes.

Elle intervient après une semaine tumultueuse pour l'Afghanistan, avec l'annonce - non confirmée officiellement - du prochain retrait de quelque 7000 des 14'000 soldats américains présents en Afghanistan. Cette annonce surprise, intervenue sur fond d'efforts pour relancer les négociations de paix avec les talibans, a pris de court de nombreux diplomates et responsables politiques à Kaboul. Aucun détail supplémentaire n'a filtré depuis et la Maison Blanche n'a rien confirmé officiellement.

Les talibans n'ont pas fait de commentaires officiels, mais l'un de leurs commandants a salué vendredi la décision américaine. Nombre d'Afghans redoutent pour leur part une chute du gouvernement afghan, voire une nouvelle guerre civile. Le président Ashraf Ghani a par ailleurs nommé dimanche deux anciens responsables du renseignement fermement opposés aux talibans aux postes de ministres de l'Intérieur et de la Défense.

(afp/nxp)