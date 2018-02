3h de marche pour bosser: ses collègues se cotisent

Un jeune père célibataire marchait tous les jours 18 km aller-retour, soit trois heures, pour se rendre à son travail. Pendant sept mois, Trenton Lewis s'est levé aux aurores pour occuper son poste à 4h du matin dans l'entreprise UPS près de Little Rock, dans l'Etat de l'Arkansas. Très fier, le jeune homme avait caché sa situation à ses collègues. Son unique objectif étant de subvenir aux besoins de sa petite fille, Karmen, âgée de 14 mois.

Touchés par sa situation, des salariés se sont ont cotisés pour lui acheter une voiture, rapportait mardi CNN. Lorsqu'il a découvert sa nouvelle Saturn Ion de 2006, achetée 2000 dollars, Trenton Lewis, d'abord incrédule, a été très ému. «Je n’oublierai jamais ça», a-t-il dit.

Une fois les clés en mains, il a emmené sa petite fille manger en ville.

