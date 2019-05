6 avions militaires russes chassés sous escorte

Six avions militaires russes ont été escortés lundi à distance de l'Alaska par des chasseurs américains, qui les ont suivis jusqu'à ce qu'ils sortent de la zone d'identification de la défense aérienne, a indiqué mardi la sécurité aérienne des Etats-Unis et du Canada (Norad).

Deux bombardiers stratégiques à hélices de modèle Tu-95 «Bear» ont d'abord été «interceptés par deux chasseurs F-22 du Norad», basés en Alaska, alors qu'ils volaient à l'ouest de l'Alaska, a indiqué le Norad sur Twitter.

NORAD fighters intercepted Russian bombers+fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95+2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22’s; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm