«Plus de 60 morts» dans l'attaque d'un camp

L'attaque mardi d'un camp de l'armée nigérienne à Inates, près du Mali, a fait plus de 60 morts, a annoncé mercredi une source sécuritaire nigérienne.

«L'attaque a fait plus de 60 morts. Les terroristes ont pilonné le camp à l aide d'obus et de mortiers. Les explosions des munitions et de carburant sont surtout à l'origine de ce bilan très lourd», a indiqué à l'AFP cette source. (afp/nxp)