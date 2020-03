Plus de 600'000 cas déclarés dans le monde

Plus de 600'000 de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi matin. L'Espagne et l'Iran enregistrent une nouvelle flambée.

Au moins 605'010 cas d'infection, parmi lesquels 27'982 décès, ont été détectés dans 183 pays et territoires. Aux Etats-Unis, on dénombre 104'837 cas dont 1711 décès, en Italie 86'498, pays le plus durement touché en nombre de morts 9134, et en Chine, 81'394 cas, dont 3295 morts, foyer initial de la contagion.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, relève AFP. Un grand nombre de pays ne testent désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Espagne et Iran

En Espagne, le nombre de morts en 24 heures dus à la pandémie de coronavirus a encore progressé à 832, selon le dernier bilan officiel samedi. Ce qui porte le nombre de décès à 5690 dans le pays. L'Espagne est le deuxième pays comptant le plus grand nombre de morts du Covid-19 dans le monde derrière l'Italie.

En Iran, les autorités ont annoncé samedi à la mi-journée 139 nouveaux décès au nouveau coronavirus. Ce nouveau décompte porte à 2517 morts le bilan officiel de la pandémie en Iran, l'un des plus touchés par la maladie.

Les autorités sanitaires ont recensé 3076 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, a précisé Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse télévisé quotidien. Au total, 35'408 cas ont été déclarés officiellement en Iran. (ats/nxp)