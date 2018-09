86 morts dans un naufrage sur le lac Victoria

Au moins 86 personnes ont péri dans le naufrage jeudi d'un ferry dans le sud du lac Victoria, en Tanzanie, un bilan qui s'est alourdi avec la reprise vendredi matin du travail macabre des équipes de secours dont les recherches avaient été interrompues la nuit.

