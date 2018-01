A Jérusalem, l'ambassade ouvrira «avant fin 2019»

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le Parlement israélien reçoivent ce lundi le vice-président américain Mike Pence avec les honneurs et la reconnaissance accordés au représentant d'une administration très bienveillante envers leur pays et ferme face à l'Iran.

Les Etats-Unis «pressent fortement» les dirigeants palestiniens de revenir à la table des négociations, a aussi déclaré Mike Pence face à la décision de la direction palestinienne de geler les contacts avec les officiels américains après l'annonce de Donald Trump sur Jérusalem.

«Le mois dernier, le président Trump a écrit l'Histoire. Il a corrigé une injustice vieille de 70 ans, il a tenu sa promesse envers le peuple américain en annonçant que les Etats-Unis reconnaissaient enfin que Jérusalem était la capitale d'Israël», a-t-il dit.

«Jérusalem est la capitale d'Israël et, en tant que telle, le président Trump a donné pour instruction au département d'Etat d'engager immédiatement les préparatifs pour déménager l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem (...) L'ambassade des Etats-Unis ouvrira avant la fin de l'année prochaine» à Jérusalem, a-t-il dit sous un tonnerre d'applaudissements.

(afp/nxp)