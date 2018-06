A Ngor, «la plage n'est pas une poubelle»

Des bénévoles gantés sont à la tâche dans l'eau et sur la plage à Ngor, l'une des plus fréquentées de Dakar, lors d'une opération de «grand nettoyage».

Les déchets avaient envahi le fond marin de Ngor, sa plage et son embarcadère, en face d'une île, abritant des hôtels, prisée par les amateurs de villégiature, des Sénégalais et des touristes étrangers.

Des volontaires ont mis à profit la journée mondiale des océans, célébrée le 8 juin de chaque année, pour lancer cette opération de nettoyage de quelques heures.

Des plongeurs ont sorti du fond de l'eau des déchets dans des sacs, des surfeurs les ont ramenés sur la plage où ils ont été triés, avant leur évacuation sur d'autres sites.

Après quelques heures de toilette, le bord de mer de Ngor, présentait un meilleur état, dans un pays où de nombreuses plages sont transformées en dépotoirs.

La manifestation, à l'initiative d'un club de plongée local, a mobilisé plus de deux cents personnes et une dizaine d'associations, selon les organisateurs soucieux de la sauvegarde de l'attrait de la plage de Ngor, l'une des plus réputées de Dakar, à l'approche de la chaleur estivale.

L'opération de nettoyage a aussi eu un volet éducatif. Sur la plage, un forum en langue ouolof, la plus parlée au Sénégal, s'est tenu pour sensibiliser les usagers au fait que «la plage n'est pas une poubelle».

Vaste programme car au Sénégal, les plages, servant souvent des dépotoirs, accueillent des déchets divers dont de nombreux plastiques.

«Pour la seule région de Dakar, l'estimation du potentiel de déchets plastiques sur la base d'une quantité de production journalière de 1.500 tonnes de déchets solides urbains, nous donne un tonnage de 99.700 tonnes par an, dont les emballages plastiques représentent 78%», avait affirmé le 5 juin le ministre de l'Environnement, Mame Thierno Dieng. (afp/nxp)