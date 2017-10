A Raqa, les traces de propagande sont partout

Dans un «kiosque d'information» à Raqa (nord), une brochure déchirée et tachée de sang avec le titre «Opérations spéciales des soldats du califat» laisse deviner la machine de propagande orchestrée depuis l'ancien bastion du groupe Etat islamique (EI) en Syrie. La ville était devenue un laboratoire.

Depuis que les Forces démocratiques syriennes (FDS) - une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les Etats-Unis - ont chassé l'EI de Raqa, cette propagande s'est brisée.

Des kiosques gris-bleu en ciment annonçant un «centre de presse» sont cependant toujours visibles dans la ville. Les djihadistes y distribuaient des tracts sur leurs conquêtes militaires en Syrie et en Irak, ainsi que des brochures sur le jeûne ou la tenue des femmes.

L'un d'eux se dresse sur la place de l'Horloge, tristement célèbre en raison des exécutions que les djihadistes y menaient. A côté, des rangées de chaises rouges et vertes font face à un support métallique censé accueillir une télévision. Un écran plat est écrasé au sol.

Séances d'autosatisfaction

«L'EI avait l'habitude de diffuser ses productions ici pour que les habitants puissent les voir, des images de leurs batailles, de châtiments, des anachid (hymnes islamiques)», affirme Shoresh al-Raqqawi, un combattant des FDS originaire de Raqa.

Avec l'annonce par les FDS de la reprise mardi des dernières poches de résistance djihadistes dans la ville, la plupart des troupes se sont retirées, mais une petite unité, dont le jeune combattant fait partie, est restée pour les opérations de ratissage et de déminage.

Les djihadistes postés au kiosque avaient l'habitude d'arrêter les jeunes hommes se baladant avec un téléphone portable pour effacer les chansons sur leur appareil et les remplacer par des anachid, raconte Shoresh al-Raqqawi.

«L'EI regroupait aussi les enfants ici, leur donnait des bonbons, des chips et des biscuits, en leur faisant visionner des vidéos et écouter des chants», ajoute-t-il.

Outil médiatique sophistiqué

L'EI avait mis en place une machine de propagande sophistiquée et en plusieurs langues, avec des magazines en ligne, des chaînes de radio et des campagnes sur les réseaux sociaux où le groupe mettait en avant ses prouesses militaires et ses tactiques effroyables.

L'organisation a souvent eu recours à des mineurs pour accroître le facteur choc, vantant ces enfants soldats qu'elle baptisait «les lionceaux du califat».

Après la chute de Raqa, les médias de l'EI continuent toutefois d'opérer depuis d'autres fiefs djihadistes, avec néanmoins un changement de ton aux accents nostalgiques. Al-Bayan Radio, Al-Hayat, Al-Fourqan ou Al-Naba... Ces noms et logos des outils de propagande étaient toujours visibles ce week-end sur des banderoles près de la place de l'Horloge.

Le groupe utilisait ces médias pour diffuser des scènes de châtiments ou même d'exécutions de présumés opposants, notamment des otages occidentaux accusés d'espionnage.

Tracts dans les rues

Shoresh Raqqawi et son compagnon d'armes Khalil Abou Walid ont souvent été obligés d'assister en direct à ces pratiques. «Ils fouettaient et frappaient les personnes si fort», se souvient Khalil Abou Walid, racontant comment les magasins fermaient et les habitants se massaient pour assister à ces scènes.

Partout dans la ville, des tracts de l'EI traînent dans les rues ravagées par les combats, fournissant des indices sur le puissant système de gouvernance mis en place par les djihadistes.

Sur une fiche administrative poussiéreuse, un tableau indique le nombre de fois que son propriétaire a reçu la zakat, l'aumône légale et troisième pilier de l'islam. Samedi, des officiers étrangers du renseignement, vêtus d'habits militaires et portant des gants orange, ont inspecté une maison près du célèbre rond-point Al-Naïm où l'EI procédait aux décapitations.

«Ils sont à la recherche de présumés QG de l'EI», a indiqué sous couvert d'anonymat un combattant des FDS. «Ils cherchent des corps, des cartes d'identité ou tout autre renseignement.» (ats/nxp)