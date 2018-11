A Tijuana, les migrants mineurs en danger

Les mineurs non accompagnés et les autres migrants vulnérables risquent d'être victimes de la criminalité dans la ville mexicaine de Tijuana. Des milliers de migrants venus d'Amérique centrale pourraient s'y retrouver coincés pendant plusieurs mois.

Quelque 4600 migrants, dont la plupart sont originaires du Honduras, sont arrivés récemment à Tijuana selon les autorités locales. Ils ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres à travers le Mexique.

Crowds of migrants in the #caravan wait outside the #sanysidro point of entry. Still no movement. #migrantcaravan #CaravanaDelmigrante #CaravanaMigrante pic.twitter.com/DswsgNDs6f