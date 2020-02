A cause de la tempête, des dizaines de vols annulés

Une soixantaine de vols au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles ont été annulés en prévision de la tempête Ciara attendue dimanche dans le nord de l'Europe, a indiqué une porte-parole de Brussels Airport.

Ces annulations, décidées par les compagnies elles-mêmes, concernent les vols de Lufthansa depuis et à destination de Munich et Francfort (Allemagne), d'Eurowings (Stuttgart, Allemagne), de KLM (Amsterdam), de British Airways (Londres), ainsi que 38 vols de Brussels Airlines depuis et à destination du Royaume-Uni.

En raison de vents forts ce dimanche 09/02, des retards et annulations pour les vols au départ et à l’arrivée sont à prévoir. Prenez contact avec votre compagnie aérienne ou consulter notre site/app https://t.co/GavVDTCgXS pour obtenir de l’information sur votre vol. #stormCiara — Brussels Airport (@BrusselsAirport) February 8, 2020

D'autres annulations pourraient encore être décidées dans la journée en raison de la tempête, qui pourrait aussi occasionner des retards, a précisé la porte-parole.

L'Institut royal météorologique belge a émis une alerte orange aux vents forts pour dimanche, avec un «risque de dégâts élevé» sur tout le pays, et des rafales pouvant atteindre 130 km/h, voire plus. (afp/nxp)