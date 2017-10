Accident de Lac-Mégantic: entreprise condamnée

L'entreprise pétrolière canadienne Irving Oil a été condamnée jeudi à payer 4 millions de dollars canadiens (3,1 millions de francs) en lien avec la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic au Québec en 2013. Celle-ci avait fait 47 morts.

Une enquête conjointe de la police fédérale et de l'agence canadienne des transports a montré que la pétrolière «n'avait pas respecté toutes les exigences applicables en matière de sécurité, en ne classifiant pas le pétrole brut qu'il transportait par train comme étant une marchandise dangereuse», selon un communiqué du gouvernement.

De plus, «les documents d'expédition à bord des trains étaient erronés» et Irving Oil «n'avait pas suffisamment formé ses employés en matière de transport de marchandises dangereuses, commettant ainsi une infraction à la loi».

L'entreprise a commis ces infractions de novembre 2012 à juillet 2013, transportant sur cette période environ 14'000 wagons de pétrole brut, selon le gouvernement.

Irving Oil plaide coupable

Irving Oil, qui avait plaidé coupable à 34 chefs d'accusation, devra payer plus de 400'000 dollars d'amende et financer un programme de recherche sur la sécurité ferroviaire à hauteur de 3,6 millions de dollars, a tranché un tribunal canadien.

Un convoi de 72 wagons-citernes remplis de pétrole et parqué sans surveillance en haut d'une pente s'était progressivement mis en branle dans la nuit du 6 juillet 2013 avant de prendre de la vitesse et dérailler au centre de Lac-Mégantic, tuant 47 personnes et forçant l'évacuation de 2000 habitants.

Le train appartenait à la société Montreal, Maine & Atlantic (MMA), qui s'est déclarée en faillite juste après la catastrophe, mais avait été affrété par Irving Oil. Trois anciens cheminots de MMA accusés de négligence sont actuellement jugés pour cette tragédie. Un autre procès doit avoir lieu ultérieurement pour déterminer la responsabilité de la société ferroviaire. (ats/nxp)