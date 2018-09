Accord de Paris: nouveau souffle recherché

Des dirigeants mondiaux se sont réunis mercredi une nouvelle fois, à l'invitation d'Emmanuel Macron, pour un sommet sur le climat à New York afin de faire le point sur les promesses et tenter de ranimer l'accord de Paris de 2015, face à la passivité de nombreux Etats.

«Nous ne sommes pas là seulement pour parler, mais pour rendre des comptes», a dit Emmanuel Macron pour la seconde édition du «One Planet Summit», qui se tenait à l'hôtel Plaza de New York, en même temps que l'Assemblée générale de l'ONU. «Il faut réaffecter un tiers de la finance mondiale vers de nouvelles actions climatiques», a ajouté le président français, qui ne s'est exprimé qu'en anglais.

We took today ambitious and unprecedented commitments on climate change. Now, we have to deliver. And we have to make it happen now. The #OnePlanetSummit Lab will be at the heart of the G7. https://t.co/pQmIYPV5KL