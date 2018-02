Accord entre Merkel et les sociaux-démocrates

Ministères partagés

Le ministère allemand des Finances, chasse gardée depuis huit ans des conservateurs d'Angela Merkel, est promis à l'avenir aux sociaux-démocrates, selon le contrat de coalition entre ces deux partis dont l'AFP a obtenu une copie.



Les sociaux-démocrates allemands obtiennent aussi à l'issue d'un mois de négociations difficiles le ministère des Affaires étrangères, du Travail, de la Famille, de la Justice et de l'Environnement.



Les démocrates-chrétiens (CDU) d'Angela Merkel contrôleront la Défense, l'Economie et l'énergie, la Santé, l'Education et l'Agriculture. Leurs alliés bavarois (CSU) seront à la tête d'un ministère de l'Intérieur et de la Patrie, un autre réunissant les transports et le numérique et le ministère du Développement et de la coopération économique.