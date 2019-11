Accord entre Monsanto et la justice américaine

Un ancien employé chinois de Monsanto inculpé pour espionnage industriel

Un ressortissant chinois, ancien salarié de Monsanto, a été inculpé d'espionnage industriel et de vol de secrets commerciaux, a fait savoir jeudi le ministère américain de la Justice. Haitao Xiang, 42 ans, était salarié du grand semencier américain et de sa filiale The Climate Corporation de 2008 à 2017, selon un communiqué du ministère. Il a été arrêté en juin 2017 dans un aéroport, muni d'un aller simple pour la Chine et de copies d'un logiciel sur lequel il travaillait.