Accusé de la mort d'un bébé, sa maison est rasée

Les forces israéliennes ont démoli tôt mercredi en Cisjordanie le logement d'un Palestinien pour un attentat ayant coûté la vie à un bébé israélien en décembre dans le territoire occupé, a indiqué l'armée qui avait abattu le suspect trois jours après l'attaque. Israël démolit régulièrement les maisons de Palestiniens accusés d'avoir mené des attaques anti-israéliennes.

L'armée a publié mercredi des photos et une vidéo montrant les forces israéliennes entrant de nuit dans le village de Kobar, au nord de Ramallah, et un engin de chantier démolir à l'aide d'un bras articulé le domicile de Salah Barghouthi.

Salah Barghouthi est accusé par Israël d'avoir perpétré une attaque à l'arme à feu commise le 9 décembre à partir d'une voiture contre un arrêt de bus près de la colonie israélienne d'Ofra en Cisjordanie occupée. Il a été abattu trois jours plus tard.

#BREAKING || The Israeli occupation forces demolished the house of the martyr Salah Barghouthi in the village of Kupper northwest of #Ramallah.#Palestine #BDS #PalestinianPrisonerDay #Gaza #FreePalestine pic.twitter.com/reLt0iPoS2