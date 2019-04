Acte 21 des «gilets jaunes» sans accroc majeur

Les «gilets jaunes» enregistrent leur plus faible mobilisation

Pour leur 21ème samedi de mobilisation contre la politique sociale et fiscale du gouvernement, les «gilets jaunes» ont enregistré la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, selon le ministère de l'Intérieur, à deux jours du compte-rendu du grand débat national.

Selon l'Intérieur, dont les chiffres sont contestés chaque semaine par le mouvement, les manifestations ont rassemblé 22.300 personnes en France, dont 3.500 à Paris.



Le ministère avait comptabilisé 33.700 participants la semaine dernière, dont 4.000 à Paris.

C'est, selon la même source, le plus faible niveau de participation depuis le premier samedi de revendications, le 17 novembre. 282.000 personnes avaient alors manifesté dans toute la France, un chiffre jamais dépassé.

Sur la page Facebook du «Nombre jaune» qui décompte les manifestants, les «gilets jaunes» ont revendiqué une «première estimation basse» de 73.420 participants en France.



Partout sur le territoire, les manifestations se sont déroulées sans incident majeur.