Affaire Grégory: un corbeau a encore frappé

Une lettre de menace a été envoyée en janvier au procureur de Dijon, chargé de représenter l’accusation dans l’affaire Grégory. Une enquête a été ouverte ce lundi afin de déterminer l'identité de l'individu qui tente de perturber l'enquête sur l’assassinat du petit garçon, en 1984, dans les Vosges, révèle L'Express. «Bâtard, enculé. Pour le petit (Grégory), tu ne sauras jamais la vérité. Y'a un sac qui t'attend», est-il écrit avec un normographe, cette règle utilisée à l'école pour tracer les lettres.

«S'agit-il d'un détraqué ou d'un personnage des Vosges impliqué de près ou de loin dans l'affaire qui tenterait d'influencer l'enquête», s'interroge une source proche de l'affaire auprès du quotidien français. Les enquêteurs vont tenter de retrouver des traces ADN sur le papier utilisé. Pour la première missive, un profil masculin avait été isolé par les experts mais il ne correspondait à aucun protagoniste pour lequel l'empreinte génétique avait été relevée durant les 34 ans d'enquête.

C'est la deuxième lettre de ce type que reçoit le magistrat depuis la relance spectaculaire de l'enquête en juin 2017 et les mises en cause du couple Jacob et de Murielle Bolle.

Le juge avait déjà reçu en août un premier courrier de menace qu'il avait simplement versé au dossier pour «exploitation». Dans celui-ci, l'auteur avait écrit: «Occupe toi du journaliste qui est responsable de l'enregistrement de la rousse». La «rousse» fait probablement référence à Murielle Bolle, suspectée d'avoir assisté à l'enlèvement de Grégory à l'âge de 15 ans. Les enquêteurs n'ont pas encore pu déterminer de quel journaliste ou de quel enregistrement il s'agit. Si cet événement en question n'a jamais été médiatisé, ce nouveau corbeau pourrait être un proche de l'affaire, estime l'Express.

