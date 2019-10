Affaire ukrainienne : témoignage «explosif»

Un diplomate américain en poste à Kiev a livré mardi devant le Congrès un témoignage «explosif» dans l'affaire ukrainienne. Il a placé Donald Trump, qui est sous la menace d'une procédure de destitution, dans une situation particulièrement délicate.

Très remonté, le président américain a de son côté comparé la procédure le visant à un «lynchage». Ce mot est lourd de sens aux Etats-Unis, où il est associé aux meurtres de Noirs par des Blancs aux XIXe et XXe siècles, essentiellement dans le Sud.

Les élus de la Chambre des représentants cherchent à déterminer si Donald Trump a utilisé la politique étrangère américaine à des fins politiques personnelles. Concrètement, il veulent comprendre si le président de la première puissance mondiale a fait pression sur l'Ukraine, chantage économique à l'appui, pour que ce pays enquête sur son rival démocrate Joe Biden.

«Troublant et explosif»

Selon le «Washington Post», Bill Taylor, chargé d'affaires américain en Ukraine, a renforcé mardi, lors d'un témoignage à huis clos, les soupçons pesant contre le locataire de la Maison Blanche. Il a relaté que Gordon Sondland, ambassadeur américain auprès de l'Union européenne (UE), lui avait clairement indiqué que Donald Trump avait lié le déblocage d'une aide à l'Ukraine à l'annonce par Kiev d'une enquête visant le fils de Joe Biden, qui fut au conseil d'administration d'une entreprise ukrainienne.

Gordon Sondland «m'a dit (..) que tout était lié à une telle annonce, y compris l'aide économique», a-t-il raconté, selon le quotidien. «Ce que j'ai entendu aujourd'hui de la part de Bill Taylor était très troublant et explosif», a tweeté l'élu démocrate du Congrès Adriano Espaillat. «C'était tout simplement le témoignage le plus accablant que j'ai entendu», a surenchéri l'élue Debbie Wasserman Schultz, également démocrate.

