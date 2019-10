Affrontements armés dans le fief d'El Chapo

De violents affrontements armés opposaient jeudi soir des forces de sécurité mexicaines et des civils à Culiacan, capitale de l'Etat de Sinaloa (nord-ouest), fief du baron de la drogue Joaquin el «Chapo» Guzman, a rapporté un correspondant de l'AFP.

Des tirs nourris ont retenti dans les rues de cette ville de 750'000 habitants et des explosions ont été entendues, forçant les résidents à se terrer chez eux, a-t-on précisé de même source. Plusieurs médias mexicains ont indiqué que l'un des fils de Joaquin «Chapo» Guzman aurait été arrêté ou même tué par les forces de sécurité, déclenchant la riposte de civils armés. Aucune confirmation officielle n'a pour l'instant été donnée à ces informations relatives au fils de Joaquin Guzman.

Mitrailleuses lourdes

Les télévisions mexicaines passent en boucle des images de forces de sécurité prises sous le feu de civils les prenant pour cible avec des mitrailleuses lourdes. El «Chapo» a été condamné en juillet 2019 aux Etats-Unis à la réclusion à perpétuité.

Chaos in Culiacán in México as sicarios and drug cartels are at war with Mexican authorities. The drug cartels have access to heavy weaponry such as technicals and 50 calibre machine guns #Mexico pic.twitter.com/ahvrG3Rp1x