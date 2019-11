Affrontements entre police et manifestants à La Paz

Nomination d'un gouvernement, convocation d'élections: dans une Bolivie encore secouée par des manifestations, la présidente par intérim Jeanine Añez tentait mercredi de combler le vide politique laissé par le départ d'Evo Morales, qui s'est déjà dit prêt à rentrer.

Des affrontements ont éclaté mercredi dans le centre de La Paz entre des manifestants partisans de l'ancien chef de l'Etat et les forces de l'ordre, au premier jours de fonction de Mme Añez, a constaté l'AFP.

[LIVE] Clashes have broken out in La Paz between police and protesters as thousands of Bolivians haven taken to the streets to resist the right-wing military coup. https://t.co/S3OLPOwmVz