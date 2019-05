Airbnb mène la vie dure aux grandes villes

Coup sur coup, l’actualité des dernières semaines démontre toute l’ambiguïté du rapport qu’Airbnb a avec les grandes villes. D’une part s’affiche la volonté de collaborer avec les autorités et, de l’autre, la firme de San Francisco défend férocement ses intérêts devant les tribunaux pour répondre aux réglementations imposées par les villes.

Alors que le Danemark vient de signer un accord avec Airbnb pour transmettre au fisc les revenus issus des locations, le géant américain de l’économie de partage a remporté deux batailles judiciaires contre New York et Paris. Et en comparaison des soucis exprimés ce jeudi par les hôteliers romands, ceux des grandes destinations internationales appartiennent à une autre dimension.

Surveillance «illégale»

Dans la métropole américaine, le juge a suspendu temporairement un arrêté qui obligeait d’annoncer toutes les transactions pour des logements. Celui-ci avait pour but de mieux surveiller l’application du règlement qui, par exemple, interdit les locations de moins de trente jours. La surveillance a été estimée illégale. À Paris, où les locations sont limitées à 120 jours par an, la ville s’est fait débouter dans sa tentative de faire condamner Airbnb à plusieurs millions d’euros d’amende en raison d’annonces illégales car non répertoriées. Cela s’est avéré très difficile à prouver.

Une telle mesure est aussi exigée à Berlin. La capitale allemande avait été la première à prendre des mesures drastiques en interdisant totalement Airbnb sur son territoire, mais de nombreux recours l’avaient forcée à revoir son règlement. Aujourd’hui, afin de juguler le nombre de logements, les loueurs doivent disposer d’un numéro d’enregistrement autorisé par le district, mais l’affaire pose de nombreux problèmes de protection des données. Un tel système est en vigueur à Hambourg.

Discours ambigu d’Airbnb

Étouffée par le phénomène qui avait poussé ses habitants hors du centre-ville, Barcelone avait mené une lourde guerre à Airbnb. Les logeurs doivent disposer d’une licence spécifique et toute annonce est signalée à la mairie. Une loi autorise toutefois une chambre chez l’habitant, mais pas un appartement entier. La délation est par ailleurs encouragée et le contrevenant s’expose à 60'000 euros d’amende.

Attaquée, Airbnb rétorque toujours qu’elle «permet aux habitants de boucler leur fin de mois et de participer, par le tourisme, à la relance de l’économie». Mais même lorsque des accords sont trouvés, de nombreux élus l’accusent de «tout faire pour ne pas coopérer». Surtout, l’European Holiday Home Association (EHHA), dont Airbnb est un des principaux membres, tente de faire invalider ces règlements devant les instances européennes au nom de directives sur l’e-commerce qui régulent son activité. Et Airbnb a peut-être déjà gagné une importante bataille.

Récent coup dur pour les hôteliers

Mardi, l’avocat de la Cour européenne de justice a reconnu dans ses conclusions qu’Airbnb ne pouvait être considérée comme «un agent immobilier» au sens du droit français, mais bien «une société d’information» qui met en relation électronique des hôtes et des locataires potentiels. Un vrai coup dur pour les hôteliers. (24 heures)