Alerte au tsunami après un séisme au Salvador

Une alerte au tsunami a été émise jeudi par les autorités du Salvador à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 6,6 au large de la côte du Pacifique.

Selon l'institut de géophysique américain USGS, le séisme s'est déclenché à 09H03 GMT à une profondeur de 65 km, à 40 kilomètres au sud de la capitale San Salvador, au large de la ville côtière de La Libertad.

Aucune victime, ni dégâts importants n'ont été enregistrés dans un premier temps, ont indiqué les autorités salvadoriennes.

A la suite du séisme, «une alerte au tsunami est émise», a assuré sur Twitter le ministère salvadorien de l'Environnement, tandis que l'USGS indiquait de son côté qu'il n'avait pas été procédé à une alerte tsunami.

The @USGS reports a 6.6 magnitude earthquake struck at 4:03 a.m., Central Time, about 16 miles south-southeast offshore of La Libertad, El Salvador. pic.twitter.com/FkImeuhLq4