Un 2e séisme frappe la Nouvelle-Calédonie

L'archipel est une seconde fois touchée par un séisme de magnitude 7 alors que quelques heures auparavant une alerte au tsunami a été émise après un violent séisme survenu au large de l'archipel français de Nouvelle-Calédonie, où les autorités ont appelé à l'évacuation les habitants d'une partie du littoral.

Il n'y avait pas pour l'heure d'informations sur les dégâts éventuels provoqués par le tremblement de terre de magnitude 7,5. Mais le Centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique (PTWC) a mis en garde contre des vagues pouvant aller jusqu'à trois mètres, ajoutant que des vagues de tsunami avaient été «constatées» dans la région.

Les Néo-Calédoniens ont reçu des textos leur demandant de se mettre immédiatement à l'abri.

Trouver des «zones refuge»

Les autorités ont «déclenché les sirènes tsunami» sur l'ensemble du territoire, a expliqué la direction de la sécurité civile de l'archipel dans un communiqué. «Les bandes côtières de la côté Est, de l'Ile des Pins et des Iles Loyauté doivent être évacuées» à l'intérieur d'une bande littorale de 300 mètres, ajoute le texte.

Un puissant séisme frappe la Nouvelle-Calédonie https://t.co/E8O3JcI1pj — grégory polosecki (@gpolosecki) 5 décembre 2018

Les habitants ont été invités «à s'éloigner du cordon littoral, à essayer de trouver un point haut ou à rejoindre» des «zones refuge», a précisé Eric Backés, directeur de la sécurité civile, à la radio RRB.

Selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGC), la profondeur du séisme a été mesurée à 10 kilomètres. L'épicentre se situait à environ 300 km à l'est de Nouméa. Plusieurs répliques ont succédé à la secousse initiale.

«Rien de grave»

«J'étais en réunion à la mairie et on a ressenti une petite secousse puis une plus grosse, le bâtiment a bougé, mais il n'y a pas eu de dégâts», a expliqué à l'AFP Basile Citre, conseiller municipal de Maré, dans les îles Loyauté, dans l'est de l'archipel.

«Lorsque les sirènes ont retenti, la population est partie vers les hauteurs de l'île pour se mettre à l'abri. Pour le moment, il ne s'est rien passé de grave».

D'après les sismologues de Geoscience Australia, un marégraphe de Maré a enregistré une vague d'un mètre de haut. «Sur cette base, nous pouvons dire que ce tremblement de terre a généré un tsunami mais nous ne connaissons pas l'impact ni dans quelle mesure il pourrait pénétrer les terres», a dit à l'AFP le sismologue Spiro Spiliopoulos.

????La DSCGR indique que les sirènes #tsunami ont été déclenchées à 15h29 sur l'ensemble de la #NouvelleCalédonie. Les bandes côtières de la côte Est, de l'île des Pins et des Loyauté doivent être évacuées sur 300m à compter du littoral.

????Stéphanie Néa#earthquake #alert #alerte pic.twitter.com/AByQYMLiGX — Outremers360 (@outremers360) 5 décembre 2018

Au Vanuatu voisin, où les sirènes d'alerte au tsunami n'ont pas été déclenchées dans l'immédiat, des habitants ont déclaré qu'ils n'avaient pas ressenti le tremblement de terre.

Les sirènes n'ont pas non plus résonné aux îles Fdiji où le système d'alerte au tsunami avait été testé il y a quelques jours.

Il n'y a pour l'heure pas d'information sur d'éventuels décès à l'issue de la secousse initiale et, d'après les projections de l'USGC, le bilan du séisme en terme de victimes devrait être minime.

Dans la région de Nouméa, sur la côte ouest, non concernée par l'ordre d'évacuation, des baigneurs continuaient de s'ébattre dans l'eau.

Le territoire français de 269'000 habitants aux importantes réserves de nickel a rejeté le mois dernier par référendum l'indépendance mais les partisans de la séparation d'avec Paris ont recueilli près de 44% des voix. (afp/nxp)