Ambulance folle à Oslo: la piste terroriste s'éloigne

La piste d'une attaque terroriste semble s'éloigner au lendemain de la course folle d'une ambulance volée qui a renversé et légèrement blessé quatre personnes à Oslo et relève vraisemblablement de la criminalité ordinaire, ont annoncé mercredi les services de sécurité norvégiens.

«Pas de notre ressort»

Mardi en milieu de journée, un homme armé s'était emparé d'une ambulance et avait «délibérément», selon la police, fauché des passants sur un trottoir dans un quartier résidentiel de la capitale norvégienne, y compris deux jumeaux en bas âge dans un landau.

L'incident n'a fait que des blessés sans gravité.

#Breaking: Several people including children were injured this evening, as a armed man, who Norwegian police officers claims he is "Norwegian" had hijacked a ambulance to ram people in #Oslo in #Norway. Police also shot at the stolen ambulance in order the Suspect to stop. pic.twitter.com/QVquGdDEEO