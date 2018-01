Angelina Jolie rencontre des réfugiés syriens

L'actrice américaine Angelina Jolie est allée dimanche à la rencontre de réfugiés syriens en Jordanie. Elle a pressé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU d'agir d'urgence pour régler le conflit en Syrie qui va bientôt entrer dans sa huitième année.

«C'est bouleversant de retourner en Jordanie et de constater le niveau de souffrance, de difficultés et de traumatisme dans lequel vivent les réfugiés syriens», a déclaré l'ambassadrice de bonne volonté du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui s'est rendue dans le camp de réfugiés de Zaatari. Ce camp, situé dans le nord de la Jordanie, accueille 80'000 réfugiés.

Plus de 650'000 Syriens ayant fui la guerre dans leur pays sont enregistrés auprès du HCR dans le royaume jordanien, qui partage 370 kilomètres de frontière avec la Syrie. Mais les autorités jordaniennes évaluent leur nombre à plus d'un million.

«La Jordanie, la Turquie, le Liban et l'Irak accueillent ensemble maintenant près de 5,5 millions de réfugiés syriens et constituent un exemple pour le monde» a souligné la star américaine. Mais, à «long terme, l'aide humanitaire n'est pas une solution».

«Nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à agir pour régler le conflit et à construire la paix en Syrie», a ajouté Angelina Jolie qui visite la Jordanie pour la cinquième fois.

Fonds insuffisants

Expliquant que le HCR n'a pas suffisamment de fonds pour assurer pleinement sa mission pour les réfugiés syriens, elle a exhorté la communauté internationale à «faire plus» pour aider ces derniers et les pays qui les accueillent.

Selon elle, seuls 50% des besoins du HCR pour les réfugiés syriens ont été assurés l'an dernier et jusqu'à présent, seuls 7% des fonds pour 2018 ont été obtenus.

La guerre en Syrie a été déclenché en mars 2011 par la répression sanglante de manifestations pacifiques par le régime de Bachar el-Assad. Elle a fait plus de 340'000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. (ats/nxp)