Après la Lune, la NASA confirme 2033 pour Mars

Le retour d'astronautes américains sur la Lune, annoncé pour 2024, vise à préparer l'arrivée du premier homme sur Mars, a redit mardi l'administrateur de l'agence spatiale américaine. «Nous voulons réussir à atterrir sur Mars en 2033», a ajouté Jim Bridenstine.

«Nous pouvons avancer l'atterrissage sur Mars en avançant l'atterrissage sur la Lune. La Lune est le banc d'essai», a expliqué le patron de la NASA lors d'une audition au congrès américain.

L'agence spatiale est plongée dans l'urgence depuis la semaine dernière, quand le président américain, par la voix du vice-président Mike Pence, a raboté de quatre ans le calendrier du retour sur la Lune, de 2028 à 2024, ce qui serait la dernière année d'un second mandat du milliardaire républicain.

Beaucoup d'experts et d'élus du congrès doutent de la capacité de la NASA à tenir cette nouvelle date butoir, en raison des retards du développement de la fusée qui doit servir pour les missions lunaires, le Space Launch System ou «SLS», construite par Boeing.

Join me for an agencywide town hall on @NASA’s Moon to Mars plans today at 1:30pm ET! Watch live: https://t.co/qPePqQ0VGo pic.twitter.com/NM8WhCmXdk