Après les Maserati, la Papouasie s'offre des Bentley

Océanie Cette acquisition fait scandale en Papouasie-Nouvelle-Guinée où plus d'un tiers des huit millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Plus...

Papouasie-Nouvelle-Guinée La Papouasie-Nouvelle-Guinée a été frappée mercredi soir par un séisme de magnitude 7. Un raz-de-marée pourrait submerger ses côtes. Plus...

Indonésie Dans un rapport publié lundi, l'ONG tient les forces de sécurité pour responsables du massacre d'au moins 95 civils depuis 2010 dans la province de Papouasie (est). Plus...

Papouasie-Nouvelle-Guinée Le séisme de magnitude 7,5 du 26 février en Papouasie a tué plus de 100 personnes et fait des milliers de blessés. Plus...