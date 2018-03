Après les attentats, Trèbes se recueille dans la prière

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, l'une des quatre victimes du drame, a succombé à ses blessures samedi après avoir pris la place d'une otage lors de l'attaque d'un supermarché de Trèbes par un homme radicalisé. Son décès a provoqué une vive émotion dans tout le pays. Un hommage national lui sera prochainement rendu.

«Une vie donnée ne peut pas être perdue. Elle transcende le malheur pour nous rassembler dans l'unité. Elle nous appelle à croire en la vie plus forte que la mort, en l'espérance dont notre fraternité sera le signe», a déclaré dans son homélie l'évêque de Carcassonne et Narbonne, Mgr Alain Planet.

Environ 700 personnes - dont une centaine à l'extérieur de l'église Saint-Etienne de Trèbes - ont assisté à la cérémonie religieuse en hommage aux quatre tués et aux trois blessés graves des attaques, qui étaient toujours hospitalisés dimanche. Les familles des victimes, le préfet, la procureure de Carcassonne, le maire de Trèbes, des représentants des forces de l'ordre, l'imam et des membres de la communauté musulmane étaient notamment présents.

Trump salue «un grand héros»

Les hommages aux victimes ont continué d'affluer, en particulier à l'adresse de feu le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Ce dernier fera l'objet d'un hommage national sur décision de l'Elysée, qui n'a pas précisé de date.

Pour la deuxième fois en 24 heures, le président américain Donald Trump a posté sur son compte Twitter un message relatif à ces attentats qualifiés de «terroristes» par les autorités françaises. «La France honore un grand héros», a écrit le locataire de la Maison-Blanche à propos d'Arnaud Beltrame.

France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!