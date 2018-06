Argentine: vote historique pour l'avortement

L'Argentine a fait jeudi une avancée historique dans la lutte pour le droit à l'avortement : la chambre des députés a voté un projet de loi visant à légaliser l'IVG pendant les 14 premières semaines de grossesse, malgré l'opposition de l'Eglise.

Le «oui» au projet de loi l'a emporté par 129 voix, contre 125, au terme de 22 heures de discussions, au cours desquelles les divisions entre partis se sont effacées pour laisser place à un débat passionné.

Le vote est historique en Argentine, où l'Eglise a mis toutes ses forces dans la bataille en vue de mettre en échec le projet de loi. Les évêques se sont mobilisés pour tenter de convaincre les parlementaires de ne pas voter la loi, allant même jusqu'à les menacer d'excommunication.

A l'annonce des résultats du vote des députés, une clameur, des cris de joie ont retenti sur la place du Congrès de Buenos Aires.

This is the moment that the lower house in Argentina voted for the legalisation of abortion. Truly historic, truly transformational and the result of years of collective action and activism, a good day! ???????????????? #AbortoLegalYa pic.twitter.com/HLS2T8sUnU