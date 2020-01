Arlene Foster va diriger l'Irlande du Nord

L'Assemblée nord-irlandaise a recommencé à siéger samedi. La veille, unionistes et républicains avaient conclu un accord mettant fin à trois ans de paralysie politique dans cette province britannique en première ligne du Brexit.

Les 90 membres de l'Assemblée de Stormont, à Belfast, doivent désigner un gouvernement basé sur le partage du pouvoir, dont la province était privée depuis la chute en 2017 de la précédente coalition en raison d'un scandale politico-financier.

La cheffe du parti unioniste DUP, Arlene Foster, va reprendre ses fonctions à la tête du gouvernement, d'après le quotidien local Belfast Telegraph. Elle serait secondée par la républicaine Michelle O'Neill, du Sinn Fein, vice-Première ministre au sein d'un exécutif qui comprendrait de nombreuses femmes, a avancé le même journal.

«Aujourd'hui, nous allons rétablir un exécutif après trois ans d'impasse. Il est temps de permettre à l'Irlande du Nord d'aller de nouveau de l'avant», a tweeté Mme Foster avant le début de la session parlementaire.

«Un grand pas en avant»

«C'est un grand pas en avant pour le peuple d'Irlande du Nord ainsi que pour restaurer la confiance dans un gouvernement décentralisé stable et mettre en oeuvre les réformes dont les services publics ont grandement besoin», a commenté sur Twitter le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Le DUP et le Sinn Fein, principaux partis nord-irlandais, ont validé in extremis vendredi le projet d'accord visant à rétablir les institutions politiques de la province, soutenu par Londres et Dublin. Ils doivent se partager la gouvernance en vertu de l'accord de paix du Vendredi saint de 1998, qui a mis un terme aux «Troubles» entre républicains (majoritairement catholiques) et unionistes (surtout protestants) ayant fait près de 3500 morts en 30 ans.

Après l'échec de plusieurs séries de négociations depuis la chute du gouvernement en 2017, de nouvelles discussions avaient repris mi-décembre, après la victoire des conservateurs de Boris Johnson aux législatives.

L'enjeu était d'autant plus crucial que l'assemblée locale est censée avoir son mot à dire dans les dispositions douanières controversées visant à éviter le retour d'une frontière physique avec la République d'Irlande (membre de l'Union européenne) après la sortie du Royaume-Uni de l'UE le 31 janvier. (afp/nxp)