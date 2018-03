Armes à feu: les restrictions s'étendent

Donald Trump s'est dit mercredi prêt à envisager diverses restrictions concernant l'utilisation des armes à feu pour empêcher de nouveaux massacres dans les centres scolaires américains. Deux enseignes ont d'ores et déjà choisi de durcir leurs conditions d'achats.

La tuerie qui a fait 17 morts dans un lycée de Parkland en Floride le 14 février dernier a causé un vif émoi dans le pays et relancé le débat sur le contrôle des armes à feu. Ces dernières sont en vente libre en vertu du Deuxième amendement de la Constitution. Lors d'une discussion à bâtons rompus pendant une bonne heure à la Maison Blanche avec des élus du Congrès, le président américain s'est exprimé en faveur de plusieurs idées en matière de contrôle des armes auxquelles s'oppose pourtant le puissant lobby des armes à feu, la National Riffle Association (NRA), qui avait soutenu sa candidature à la présidentielle en 2016.

Le chef de l'Etat s'est notamment dit favorable au relèvement, de 18 à 21 ans, de l'âge minimum requis, pour acquérir un fusil. Il a également donné son aval à un renforcement du contrôle des antécédents des acquéreurs d'armes à feu. «Il faut être très, très efficace sur le contrôle des antécédents. Ne soyez pas timides», a déclaré le président mercredi aux élus lors de cette réunion qui était retransmise à la télévision. Il a ajouté avoir dit à la NRA dimanche lors d'un déjeuner privé : «Il est temps. Il faut arrêter cette absurdité. Il est temps.»

Age minimum relevé

Sans attendre davantage, la firme américaine Dick's Sporting Goods, spécialisée dans les produits destinés à la chasse, à la pêche et aux activités de plein air a annoncé qu'elle cessait immédiatement la vente de fusils d'assaut. Outre l'interdiction de ces armes légales dans plus de 40 Etats américains, Dick's ne vendra plus de chargeurs à grande capacité et refusera la vente d'armes aux personnes de moins de 21 ans bien que certaines législations locales l'autorisent.

We deeply believe that this country's most precious gift is our children. They are our future. We must keep them safe. Beginning today, DICK'S Sporting Goods is committed to the following: https://t.co/J4OcB6XJnu pic.twitter.com/BaTJ9LaCYe