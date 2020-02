Armes et munitions déterrées en Sicile

La police financière italienne (GDF) a annoncé vendredi la saisie en Sicile de 32 armes, dont des fusils et des mitrailleuses, ainsi que 3000 cartouches, le tout soigneusement emballé et enterré à deux mètres de profondeur.

Les armes, les cartouches ainsi que le matériel nécessaire, comme des chargeurs ou des kits de nettoyage des armes, se trouvaient dans deux gros emballages en plastique à l'intérieur desquels chaque arme était placée dans une enveloppe individuelle contenant l'inscription sur son contenu.

Les deux gros emballages se trouvaient enterrés près d'une plage à Catane, dans l'est de la Sicile, «dans un quartier à haute densité criminelle», selon le communiqué de la police. Les armes saisies sont 24 pistolets de divers modèles, 6 fusils (dont à pompe ou au canon scié), une mitrailleuse et un kalachnikov.

2,5 kg d'explosifs

Toutes les armes avaient le numéro de série effacé, précise la police. Les armes qui circulent illégalement en Italie sont très nombreuses car la fin des combats sur le territoire de l'ex-Yougoslavie a permis de nourrir un marché noir florissant dans ce secteur.

Fin novembre, la police avait ainsi saisi une une grande quantité d'armes diverses, pistolets, fusils, automatiques ou non, couteaux, arbalètes à un groupuscule pro-nazi et antisémite.

Un mois plus tôt, elle avait aussi saisi 2,5 kg d'explosif, deux mitraillettes, six fusils de chasse, quatre pistolets semi-automatiques et des centaines de cartouches à la mafia calabraise, la Ndrangheta. (afp/nxp)