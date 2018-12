Arrêté, il avait vandalisé l'étoile de Trump

Un homme de 29 ans a été arrêté pour avoir dessiné une croix gammée sur l'étoile du président des Etats-Unis, Donald Trump, sur le «Walk of Fame» à Hollywood. Il a été interpellé le 23 décembre après avoir été surpris par un passant.

Ce dernier a prévenu la police et suivi le suspect jusqu'à ce qu'il soit appréhendé, a expliqué mercredi un responsable de la police de Los Angeles. L'homme a été accusé de vandalisme et la croix gammée a rapidement été effacée.

Le «Walk of Fame» est un trottoir carrelé d'une multitude d'étoiles aux noms des plus grandes stars du cinéma et de la télévision. Donald Trump avait décroché la sienne en 2007 pour son émission télévisée «The Apprentice».

La même étoile de Donald Trump avait déjà été vandalisée en juillet par un autre homme, qui s'était ensuite livré à la police. Il doit encore être jugé.

Egalement accusé de vandalisme, un troisième homme a été condamné à trois ans de liberté conditionnelle, ainsi qu'à des travaux d'intérêt général et une amende de 4000 dollars, pour avoir attaqué la même étoile en 2016, lorsque Donald Trump était encore candidat républicain à la présidentielle. (ats/nxp)