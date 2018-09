Arrêté pour avoir comparé le président à un «singe»

Un homme d'affaires chinois a été arrêté au Kenya après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où il compare les Kenyans et leur président Uhuru Kenyatta à des «singes», a déclaré jeudi le service de l'immigration de Nairobi.

Le ressortissant chinois, identifié comme Liu Jiaqi, va être expulsé. «Son permis de travail a été annulé et il va être expulsé pour racisme», a précisé l'immigration kényane sur son compte Twitter.

Dans une vidéo de deux minutes et demi partagée sur Twitter et ailleurs, l'homme, qui semble se disputer avec un de ses employés, profère une série d'insultes racistes. «Tous, tous les Kényans... comme un singe, même Uhuru Kenyatta. Tous», l'entend-on dire.

Hi, if you have information like contacts or business premises in regard to this Racist Chinese, kindly send it to Immigration, General @GKihalangwa will definitely do something. Cc. @ImmigrationDept @InteriorKE #AskImmigrationKE pic.twitter.com/yZc13RBMYN