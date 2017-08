Arrêtés pour avoir enseigné la zumba

Quatre hommes et deux femmes ont été arrêtés en Iran pour avoir enseigné et «promu» les danses occidentales, a déclaré un responsable local des Gardiens de la révolution, cité mercredi par un quotidien local. Parmi ces danses se trouve notamment la zumba.

«Le réseau qui enseignait et filmait des danses occidentales a été identifié et ses membres arrêtés à Shahroud» au Nord du pays, a déclaré Hamid Damghani, commandant local des Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien. «Le groupe attirait les garçons et les filles pour leur apprendre des danses occidentales et les filmait (...) pour mettre les vidéos sur les réseaux sociaux comme Telegram ou Instagram», a-t-il ajouté.

«Ils ont été arrêtés par les Gardiens de la révolution alors qu'ils enseignaient et filmaient pour faire des vidéos (...) en cherchant à changer le mode de vie des gens et promouvoir le non port du voile», a-t-il ajouté. Les femmes du groupe sont accusées d'avoir dansé en public sans voile, dont le port est obligatoire en Iran depuis la révolution islamique de 1979.

La zumba, mélange d'aérobic et de danse latine, se pratique généralement dans des établissements sportifs. L'enseignement de danses occidentales est normalement interdit en Iran - notamment dans les centres sportifs - mais cette interdiction est peu respectée. En 2014, un groupe de jeunes qui avaient publié sur les réseaux sociaux une vidéo de leur danse avec la musique «Happy» de Pharell Williams avait été arrêté. Ils avaient été condamnés à une peine de prison avec sursis et de coups de fouet, qui n'a néanmoins pas été appliquée. (ats/nxp)