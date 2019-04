Assange: Quito ignore les rumeurs «injurieuses»

L'Equateur ne répondra pas aux «rumeurs injurieuses» l'accusant de vouloir retirer l'asile accordé à Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, en raison de la publication par ce site d'informations privées sur le président équatorien, a indiqué jeudi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Quito «ne répond pas aux rumeurs, aux hypothèses et aux conjectures qui ne s'appuient sur aucun document», a affirmé la porte-parole sur WhatsApp. Elle a qualifié de «rumeurs sans fondement et, dans ce cas, injurieuses» les informations diffusées par WikiLeaks sur une expulsion de l'Australien de l'ambassade d'Equateur à Londres, où il est réfugié depuis 2012 pour éviter une arrestation. «L'Equateur prend ses décisions de manière souveraine et indépendante», a-t-elle souligné.

WikiLeaks a rapporté sur son compte Twitter que, selon une «source haut placée» du gouvernement équatorien, Julian Assange serait «expulsé» dans les «heures ou jours» qui viennent, en raison de la publication par ce site de photos, vidéos et conversations privées du président équatorien Lenin Moreno.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq