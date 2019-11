Attaque à La Haye: le suspect a pris la fuite

La police néerlandaise recherchait samedi l'homme soupçonné d'avoir blessé trois jeunes mineurs lors d'une attaque au couteau la veille dans une rue très commerçante de La Haye, bondée en ce jour de soldes du «Black Friday». Le suspect a pris la fuite après l'agression, qui s'est déroulée dans un grand magasin du centre-ville, provoquant des scènes de panique parmi la foule de clients.

Quelques heures auparavant, à Londres, un homme porteur d'un engin explosif factice avait tué deux personnes à coups de couteau vendredi à London Bridge, avant d'être abattu par la police, dans une attaque «terroriste».

We are still looking for the suspect. If you have any information that can help us, you can also call our investigation tip line 0800-6070 or call anonymously to 0800-7000. https://t.co/KzHcTE3KSI