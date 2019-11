Attaque à La Haye: un suspect interpellé

La police néerlandaise a interpellé samedi un homme soupçonné d'être impliqué dans l'attaque au couteau qui a fait trois blessés la veille dans une rue commerçante de La Haye. Elle ne s'est pas prononcée sur la nature de cette attaque.

«A la suite de l'agression au couteau commise à Grote Marktstraat, un homme de 35 ans vient d'être interpellé dans le centre de La Haye», a indiqué la police de la ville sur Twitter, précisant que l'homme n'avait «pas de domicile fixe». «Il sera transféré dans un commissariat de police où il sera interrogé», a ajouté la police.

Le suspect avait pris la fuite après l'agression qui s'est déroulée dans un grand magasin du centre-ville, provoquant des scènes de panique parmi la foule de clients nombreux en ce jour de soldes du «Black Friday».

Une porte-parole de la police, Marije Kuiper, a auparavant déclaré que les enquêteurs travaillaient sur plusieurs scénarios. Interrogée sur un éventuel mobile terroriste de l'attaque, elle avait répondu qu'il était «trop tôt pour spéculer sur ce genre de choses». Les enquêteurs ont notamment examiné un couteau retrouvé sur les lieux.

We are still looking for the suspect. If you have any information that can help us, you can also call our investigation tip line 0800-6070 or call anonymously to 0800-7000. https://t.co/KzHcTE3KSI