Attaque à la voiture bélier : un homme inculpé

L'auteur de l'attaque à la voiture bélier qui a fait 18 blessés à Melbourne, un réfugié d'origine afghane, a été inculpé samedi de tentative de meurtre, a annoncé la police australienne. La police a par ailleurs promis de renforcer sa surveillance pour la période de Noël dans la deuxième ville d'Australie, bien qu'aucun lien n'ait été établi entre l'incident survenu jeudi et un quelconque groupe terroriste.

L'homme, qui a des antécédents de consommation de drogue et de troubles psychologiques, a délibérément foncé jeudi avec sa voiture sur une foule de piétons dans un quartier du centre de Melbourne, dans le Sud du pays, encore plus fréquenté qu'à l'accoutumée en cette période de fêtes.

The driver of an SUV that plowed into pedestrians in Melbourne, Australia, has been released from hospital into police custody as officers investigate the motive for the attack https://t.co/VyZhA1dBLk pic.twitter.com/QoyGp693GQ