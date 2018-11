Attaque à la voiture bélier: la cour le condamne

Un conducteur, qui avait foncé délibérément sur la foule au coeur de Melbourne, en Australie, tuant six personnes et en blessant 27 autres, a été reconnu coupable de meurtres mardi. La police avait estimé que l'attaque, commise en janvier 2017, n'était pas terroriste.

Le même quartier a été le théâtre vendredi d'une attaque au couteau, qualifiée cette fois-ci de terroriste par les enquêteurs et revendiquée par l'Etat islamique. Un restaurateur a été tué, tandis que l'auteur a été abattu par la police.

Les jurés n'ont mis que six heures pour déclarer que l'accusé de 28 ans était coupable de six chefs de meurtre et de 27 chefs de conduite irresponsable mettant la vie d'autrui en danger. Parmi les tués, figuraient un nouveau-né de trois mois dans sa poussette, une fillette de dix ans et un étudiant japonais de 25 ans.

Des «prémonitions»

Durant l'audience, l'homme s'est excusé du «fond du coeur» pour ses agissements. «Mais rien ne sera réglé si je dis pardon. Une longue sentence ne réglera pas non plus ce que j'ai fait.» Il n'a pas nié son rôle dans le carnage, mais a expliqué avoir agi sous l'impulsion de «prémonitions».

Il n'a pas argué d'éventuels problèmes mentaux pour sa défense. Le juge a évoqué la prise de drogue au moment des faits.

Une audience a été fixée au 29 janvier pour commencer à évoquer la peine. (ats/nxp)