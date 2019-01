Attaque au couteau à Manchester, trois blessés

La police antiterroriste britannique a ouvert une enquête après une attaque à l'arme blanche dans une gare de Manchester qui a fait trois blessés, dont un officier de police, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la police. Celle-ci dit n'écarter aucune hypothèse.

Un suspect a été arrêté après l'attaque qui s'est produite lundi soir à la gare Victoria, a précisé la police. La gare a été fermée. L'état de deux des blessés est jugé «sérieux», mais leur vie n'est pas menacée, ont précisé les autorités.

Un homme et une femme, âgés d'une cinquantaine d'années, ont été hospitalisés. La troisième victime, un policier, a quitté mardi matin l'hôpital où il a été soigné pour une blessure à une épaule.

Un journaliste de Reuters a constaté qu'un dispositif de police a été mis en place tout autour de la gare, qui était encore fermée dans la nuit, quelques heures après que l'incident se soit produit aux alentours de 21h50 heure suisse.

«Allah»

Selon un employé de la BBC présent sur les lieux au moment de l'attaque, l'assaillant était muni d'un grand couteau de cuisine et a décrit son action comme en lien avec «les bombardements dans d'autres pays».

Social media footage of the suspect shouting "Allah Akbar" as he was taken into the police van after stabbing three people (Man, woman and a police officer) at #Manchester #Victoria station pic.twitter.com/7m2w0w90su